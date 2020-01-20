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В Турции вратаря удалили за 2 неверно отбитых пенальти. Защитник заменил его и отразил 3-й

В Турции вратаря удалили за 2 неверно отбитых пена
В Турции вратаря удалили за 2 неверно отбитых пенальти. Защитник заменил его и отразил 3-й
Футбол / Прочие турниры 0

В матче второй турецкой футбольной лиги произошёл необычный случай.

В одном из эпизодов встречи был назначен пенальти. Вратарь угадал направление удара, прыгнув в правый от себя угол, и отразил его, после чего стал бурно праздновать сейв с партнёрами. Судья посчитал, что голкипер нарушил правила во время исполнения одиннадцатиметрового, покинув линию ворот, и по итогам разбирательств наградил его жёлтой карточкой. Соперник перебил пенальти, однако ситуация повторилась. Голкипер выскочил из ворот и отбил мяч, летевший в тот же угол. Арбитр не оценил настойчивости футболиста и удалил его с поля, показав второй «горчичник».

После удаления стража ворот его место был вынужден занять защитник. Ему также удалось отбить мяч, и на этот раз всё было сделано по правилам.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемпионата».

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