В Турции вратаря удалили за 2 неверно отбитых пенальти. Защитник заменил его и отразил 3-й

В матче второй турецкой футбольной лиги произошёл необычный случай.
В одном из эпизодов встречи был назначен пенальти. Вратарь угадал направление удара, прыгнув в правый от себя угол, и отразил его, после чего стал бурно праздновать сейв с партнёрами. Судья посчитал, что голкипер нарушил правила во время исполнения одиннадцатиметрового, покинув линию ворот, и по итогам разбирательств наградил его жёлтой карточкой. Соперник перебил пенальти, однако ситуация повторилась. Голкипер выскочил из ворот и отбил мяч, летевший в тот же угол. Арбитр не оценил настойчивости футболиста и удалил его с поля, показав второй «горчичник».
После удаления стража ворот его место был вынужден занять защитник. Ему также удалось отбить мяч, и на этот раз всё было сделано по правилам.
Видео доступно в телеграм-канале «Чемпионата».
- 20 января 2020
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