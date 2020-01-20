Коста вернулся к тренировкам в общей группе «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Диего Коста вернулся к тренировкам с командой в общей группе, сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Напомним, ранее испанский форвард успешно перенёс операцию по удалению грыжи межпозвоночного диска в шейном отделе. Футболист был замечен на тренировке команды в общей группе после поражения «Атлетико» «Эйбару» в матче 20-го тура чемпионата Испании.

В этом сезоне Диего Коста принял участие в 11 матчах чемпионата Испании. 31-летний форвард забил два гола и отметился двумя результативными передачами. Мадридский «Атлетико» занимает третье место в Ла Лиге, набрав 35 очка в 20 турах. Следующий матч в чемпионате подопечные Диего Симеоне проведут дома с «Леганесом». Встреча состоится на стадионе «Ванда Метрополитано».