Полиция провела проверку на «Открытие Арене» из-за угроз «взорвать «Спартак»

Сегодня, 20 января, сотрудники московской полиции провели проверку на стадионе «Открытие Арена», где свои домашние матчи проводит «Спартак».
Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», виновником внеплановой активности сотрудников правопорядка стал 48-летний житель столицы Альберт Князев. Находясь в нетрезвом состоянии, он позвонил в ОВД Тверского района и заявил, что в ближайшее время «взорвёт «Спартак».
После звонка на стадион прибыли кинологи с собаками, однако взрывные устройства обнаружены не были. Сотрудники полиции затем отправились домой к Князеву. Тот оказался в окружении шарфов и нескольких бутылок с алкогольными напитками. В итоге мужчину доставили в отделение.
Ранее сообщалось, что в Москве увеличилось количество ложных звонков о минировании различных заведений.
- 20 января 2020
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