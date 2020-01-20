Айртон прокомментировал слухи о возможном уходе из «Спартака»

Бразильский защитник «Спартака» Айртон Лукас прокомментировал информацию СМИ о том, что им интересуются «Фламенго» и «Сантос».
«Официальных предложений мне не поступало. Как и все, читал в интернете, что мной кто-то интересуется. При всём при этом могу сказать, что с момента подписания контракта со «Спартаком» прошёл всего год. Сегодня я всеми мыслями, сердцем и душой – в этой команде. Спокойно работаю на сборе в Эмиратах и ни на что постороннее не отвлекаюсь», — сказал Айртон в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Айртон перешёл в «Спартак» в декабре 2018 года. В этом сезоне бразильский защитник принял участие в 23 матчах и отдал 1 результативную передачу.
Московский «Спартак», набрав 22 очка в 19 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером турнира является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах.
- 20 января 2020
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