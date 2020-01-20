Вратарь «Манчестер Юнайтед» Ромеро попал в аварию на Lamborghini стоимостью € 200 тыс.

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро попал в автомобильную аварию на своём Lamborghini стоимостью £ 170 тыс. (€ 200 тыс.) недалеко от тренировочной базы клуба, сообщает Mirror.

По информации источника, Ромеро отправлялся на тренировку «Манчестер Юнайтед» и попал в аварию. В клубе подтвердили информацию о том, что сам игрок не пострадал. После произошедшего аргентинский голкипер отправился на запланированные тренировочные занятия команды.

В этом сезоне Серхио Ромеро принял участие в 9 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех соревнованиях. Аргентинец оставил свои ворота в неприкосновенности в семи матчах и пропустил два гола. «Манчестер Юнайтед» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка в 23 турах.