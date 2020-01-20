Вратарь «Манчестер Юнайтед» Ромеро попал в аварию на Lamborghini стоимостью € 200 тыс.
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро попал в автомобильную аварию на своём Lamborghini стоимостью £ 170 тыс. (€ 200 тыс.) недалеко от тренировочной базы клуба, сообщает Mirror.
По информации источника, Ромеро отправлялся на тренировку «Манчестер Юнайтед» и попал в аварию. В клубе подтвердили информацию о том, что сам игрок не пострадал. После произошедшего аргентинский голкипер отправился на запланированные тренировочные занятия команды.
В этом сезоне Серхио Ромеро принял участие в 9 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех соревнованиях. Аргентинец оставил свои ворота в неприкосновенности в семи матчах и пропустил два гола. «Манчестер Юнайтед» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка в 23 турах.
Фото: The Mirror
Читайте также
- 20 января 2020
-
15:18
-
15:11
-
14:56
-
14:43
-
14:41
-
13:59
-
13:57
-
13:25
-
13:23
-
13:07
-
13:05
-
13:04
-
12:36
-
12:33
-
12:28
-
12:10
-
12:01
-
11:43
-
11:23
-
11:16
-
10:57
-
10:54
-
10:35
-
10:33
-
10:04
-
09:55
-
09:42
-
09:31
-
09:22
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:54
-
08:00
-
07:00
Партнерский контент