Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Ромеро попал в аварию на Lamborghini стоимостью € 200 тыс.

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Ромеро попал в аварию на Lamborghini стоимостью € 200 тыс.
Футбол / Англия 0

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро попал в автомобильную аварию на своём Lamborghini стоимостью £ 170 тыс. (€ 200 тыс.) недалеко от тренировочной базы клуба, сообщает Mirror.

По информации источника, Ромеро отправлялся на тренировку «Манчестер Юнайтед» и попал в аварию. В клубе подтвердили информацию о том, что сам игрок не пострадал. После произошедшего аргентинский голкипер отправился на запланированные тренировочные занятия команды.

В этом сезоне Серхио Ромеро принял участие в 9 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех соревнованиях. Аргентинец оставил свои ворота в неприкосновенности в семи матчах и пропустил два гола. «Манчестер Юнайтед» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка в 23 турах.

Фото: The Mirror

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020