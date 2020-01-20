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Ван Перси — о травме Рашфорда: спина навсегда останется твоей слабостью после такого

Ван Перси — о травме Рашфорда: спина навсегда останется твоей слабостью после такого
Футбол / Англия 0

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси прокомментировал травму форварда манкунианской команды Маркуса Рашфорда.

«У меня было похожее, стресс-перелом в нижней части спины от перенапряжения. Я отсутствовал и восстанавливался месяца четыре. По правде говоря, ничего нельзя с этим поделать, нужно просто отдыхать и дать этому залечиться. Становится тяжело, потому что это место теперь навсегда останется твоим слабым местом.

Даже сейчас не то чтобы я испытываю боль или что-то похожее, но это очень чувствительное место. Так что нужно быть очень осторожным после такой травмы», — приводит слова ван Перси Manchester Evening News.

В этом сезоне Маркус Рашфорд принял участие в 22 матчах английской Премьер-лиги. Форвард сборной Англии забил 14 голов и стал автором 5 результативных передач.

Рашфорд может пропустить 2-3 месяца из-за травмы спины
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