Ван Перси — о травме Рашфорда: спина навсегда останется твоей слабостью после такого

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси прокомментировал травму форварда манкунианской команды Маркуса Рашфорда.
«У меня было похожее, стресс-перелом в нижней части спины от перенапряжения. Я отсутствовал и восстанавливался месяца четыре. По правде говоря, ничего нельзя с этим поделать, нужно просто отдыхать и дать этому залечиться. Становится тяжело, потому что это место теперь навсегда останется твоим слабым местом.
Даже сейчас не то чтобы я испытываю боль или что-то похожее, но это очень чувствительное место. Так что нужно быть очень осторожным после такой травмы», — приводит слова ван Перси Manchester Evening News.
В этом сезоне Маркус Рашфорд принял участие в 22 матчах английской Премьер-лиги. Форвард сборной Англии забил 14 голов и стал автором 5 результативных передач.
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