«Эвертон» намерен приобрести бывшего хавбека «Ливерпуля» Джана

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан может вернуться в чемпионат Англии, сообщает Daily Mail.

По информации источника, главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти лично заинтересован в футболисте сборной Германии. Итальянский специалист считает, что ему нужен креативный игрок в полузащиту в связи с травмой португальца Андре Гомеша. «Ириски» готовы предложить за хавбека € 35 млн. Ранее появилась информация, что в услугах Джана также нуждается «Милан».

Джан стал игроком «Ювентуса» в июле 2018 года. К туринскому клубу немец присоединился из «Ливерпуля» на правах свободного агента. В этой кампании немецкий полузащитник принял участие в 8 матчах чемпионата Италии, однако не сумел отметиться результативными действиями.