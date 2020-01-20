«Эвертон» намерен приобрести бывшего хавбека «Ливерпуля» Джана
Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан может вернуться в чемпионат Англии, сообщает Daily Mail.
По информации источника, главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти лично заинтересован в футболисте сборной Германии. Итальянский специалист считает, что ему нужен креативный игрок в полузащиту в связи с травмой португальца Андре Гомеша. «Ириски» готовы предложить за хавбека € 35 млн. Ранее появилась информация, что в услугах Джана также нуждается «Милан».
Джан стал игроком «Ювентуса» в июле 2018 года. К туринскому клубу немец присоединился из «Ливерпуля» на правах свободного агента. В этой кампании немецкий полузащитник принял участие в 8 матчах чемпионата Италии, однако не сумел отметиться результативными действиями.
«Милан» заинтересован в услугах Джана
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