Дзюба и Кокорин посоревновались в бросании бутылки в урну. Видео

Нападающие «Зенита» Артём Дзюба и Александр Кокорин устроили соревнование на сборе команды, который в настоящее время проходит в Испании.
Футболисты попытались попасть пластиковой бутылкой в урну. Дзюбе это удалось. После точного броска он отпраздновал попадание, разведя руки в стороны. Кокорин в свою очередь оказался не столь точным – бутылка ударилась о край урны и улетела на землю. Видео Артём опубликовал в своём «инстаграме».
Видео доступно на «Чемпионате».
После 19 туров «Зенит», набрав 45 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя — «Краснодар» — на 10 очков. В первом матче после возобновления чемпионата сине-бело-голубые сыграют с «Локомотивом». Встреча пройдёт 29 февраля.
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