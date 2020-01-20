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Экс-игрок сборной Германии Баббель уволен с поста тренера «Вестерн Сидней Уондерерс»

Экс-игрок сборной Германии Баббель уволен с поста тренера «Вестерн Сидней Уондерерс»
Футбол / Германия 0

Бывший игрок «Баварии», «Ливерпуля», «Штутгарта» и сборной Германии Маркус Баббель уволен с поста главного тренера австралийской команды «Вестерн Сидней Уондерерс», сообщается на официальном сайте клуба.

47-летний немецкий специалист был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды. «Вестерн Сидней Уондерерс» под руководством Баббеля одержал лишь 10 побед в 41 матче. «Вестерн Сидней Уондерерс» набрал 14 очков в 14 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Австралии.

Баббель был назначен на пост главного тренера «Вестерн Сидней Уондерерс» в мае 2018 года. Ранее специалист работал в швейцарском «Люцерне», «Штутгарте», «Хоффенхайме» и берлинской «Герте».

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