Мусаев: чтобы вернуться на прежний уровень, игрокам «Краснодара» понадобится много времени

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о главной проблеме команды на данный момент.



«Наша главная проблема — травмированные футболисты. Возвращение этих игроков в строй займёт длительное время. Были очень серьёзные травмы, и они идут шаг за шагом. Чтобы вернуться на прежний уровень, понадобится много времени. Сейчас мы не можем дать точной даты их выхода, потому что вылезают какие-то обстоятельства по ходу работы. Главная точка роста для нас — это большое количество тренировок, большое количество работы. Это главный залог нашего роста.



Мы должны верить в то, что мы делаем, у нас должна быть сплочённая команда. Что у нас сейчас есть. Остаётся много работать, трудиться, и, когда выйдут все травмированные, мы станем сильнее. Но и сейчас очень хороший костяк. Но мы будем расти. Ждём наших побед», — сказал Мусаев в интервью пресс-службе «Краснодара».

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