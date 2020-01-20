Гол Ерёменко помог «Ростову» сыграть вничью с «Пахтакором» в товарищеском матче

В контрольном матче на сборе в ОАЭ «Ростов» встречался с узбекским «Пахтакором». Игра завершилась ничьей со счётом 1:1. Автором единственного гола «Ростова» стал полузащитник Роман Ерёменко, который успешно реализовал пенальти. Напомним, «Пахтакор» является действующим чемпионом Узбекистана.



В следующем матче на тренировочном сборе подопечные Валерия Карпина сыграют с «Ригой». Встреча состоится 24 января. Напомним, «Ростов» прибыл на зимний сбор в Абу-Даби 11 января.



«Ростов» набрал 34 очка в 19 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований в настоящий момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах. В тройку лидеров турнира также вошёл «Краснодар» (35).

Ерёменко рассказал о своей подготовке к сборам «Ростова»