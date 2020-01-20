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Глава СД «Крыльев Советов»: переход в другой клуб — инициатива Соболева

Глава СД «Крыльев Советов»: переход в другой клуб — инициатива Соболева
Футбол / РПЛ 0

Глава совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов рассказал, что нападающий команды Александр Соболев сам стремится покинуть самарский клуб.

«Не секрет, что многие клубы — и российские, и зарубежные — проявляют интерес к Соболеву. Переход в одну из других команд — инициатива Александра и в настоящее время предмет переговоров. Безусловно, позиция клуба „Крылья Советов“ — сохранить Соболева в команде как одного из своих лидеров и любимцев самарских болельщиков. Мы предприняли меры для этого, предложив игроку выгодные условия. На сегодняшний день он остаётся игроком нашей команды и сейчас проходит сборы вместе с ней», — приводят слова Фетисова РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что форвардом интересуются «Динамо» и ЦСКА.

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