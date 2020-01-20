Лэмпард подтвердил уход Мозеса в аренду

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард подтвердил, что защитник Виктор Мозес будет снова отправлен в аренду в другую команду. Напомним, с начала 2019 года Мозес выступал за «Фенербахче» на правах аренды.



Ранее сообщалось, что Мозес может вновь быть отправлен в аренду после возвращения в «Челси». В услугах защитника заинтересован «Интер».



«Мозес возвращается в клуб с возможностью перехода в другую команду. Сейчас переговоры продолжаются», — приводит слова Лэмпарда La Gazzetta dello Sport.



Нынешний главный тренер «Интера» Антонио Конте знаком с Виктором по работе в «Челси», который он возглавлял в течении двух сезонов — с 2016 по 2018 год. В этой кампании Мозес принял участие в 7 матчах во всех турнирах на клубном уровне. В активе 29-летнего игрока 1 гол и 1 результативная передача.

Мозес близок к переходу из «Челси» в «Интер»