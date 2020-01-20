Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Лэмпард подтвердил уход Мозеса в аренду

Лэмпард подтвердил уход Мозеса в аренду
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард подтвердил, что защитник Виктор Мозес будет снова отправлен в аренду в другую команду. Напомним, с начала 2019 года Мозес выступал за «Фенербахче» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что Мозес может вновь быть отправлен в аренду после возвращения в «Челси». В услугах защитника заинтересован «Интер».

«Мозес возвращается в клуб с возможностью перехода в другую команду. Сейчас переговоры продолжаются», — приводит слова Лэмпарда La Gazzetta dello Sport.

Нынешний главный тренер «Интера» Антонио Конте знаком с Виктором по работе в «Челси», который он возглавлял в течении двух сезонов — с 2016 по 2018 год. В этой кампании Мозес принял участие в 7 матчах во всех турнирах на клубном уровне. В активе 29-летнего игрока 1 гол и 1 результативная передача.

Мозес близок к переходу из «Челси» в «Интер»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020