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Алли: успехи «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов доказали, что мы можем играть без Кейна

Алли: успехи «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов доказали, что мы можем играть без Кейна
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли прокомментировал травму форварда «шпор» Гарри Кейна.

«У людей короткая память. Но стоит лишь вспомнить то время, когда он получил последнюю травму, и как мы играли без него в Лиге чемпионов. Мы доказали, что „Тоттенхэм“ — это команда, а не клуб одного игрока. Мы можем играть без него. Гарри — фантастический футболист, мы будем скучать по нему», — приводит слова Алли The Telegraph.

Напомним, Гарри Кейн получил повреждение в выездном матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном», который состоялся 1 января и завершился со счётом 1:0 в пользу «святых». Форвард был вынужден покинуть поле на 75-й минуте. Позже «Тоттенхэм» сообщил, что Кейн после разрыва мышцы задней поверхности левого бедра будет прооперирован. Позже стало известно, что Кейн вернётся к следующему сезону.

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