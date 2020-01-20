Алли: успехи «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов доказали, что мы можем играть без Кейна

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли прокомментировал травму форварда «шпор» Гарри Кейна.



«У людей короткая память. Но стоит лишь вспомнить то время, когда он получил последнюю травму, и как мы играли без него в Лиге чемпионов. Мы доказали, что „Тоттенхэм“ — это команда, а не клуб одного игрока. Мы можем играть без него. Гарри — фантастический футболист, мы будем скучать по нему», — приводит слова Алли The Telegraph.



Напомним, Гарри Кейн получил повреждение в выездном матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном», который состоялся 1 января и завершился со счётом 1:0 в пользу «святых». Форвард был вынужден покинуть поле на 75-й минуте. Позже «Тоттенхэм» сообщил, что Кейн после разрыва мышцы задней поверхности левого бедра будет прооперирован. Позже стало известно, что Кейн вернётся к следующему сезону.

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