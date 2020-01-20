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Форвард «Галатасарая» Фалькао сделал рывок на 60 метров, чтобы помочь защитникам

Форвард «Галатасарая» Фалькао сделал рывок на 60 метров, чтобы помочь защитникам
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 18-го тура чемпионата Турции «Галатасарай» принимал «Денизлиспор». Встреча состоялась на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» в Стамбуле и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В компенсированное время встречи нападающий «Галатасарая» Радамель Фалькао совершил внушительный рывок и пробежал 60 метров, чтобы помочь защитникам своей команды и остановить соперника. В итоге 33-летний колумбиец предотвратил атаку на ворота хозяев без нарушения правил. Кроме того, Фалькао стал автором второго гола «Галатасарая» на 57-й минуте.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, Фалькао перешёл в «Галатасарай» из «Монако» в сентябре 2019 года. В нынешнем сезоне колумбиец принял участие в 8 матчах чемпионата Турции и забил 4 гола.

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