«Динамо» разгромило «Заглембе» в товарищеском матче, Игбун оформил хет-трик
В товарищеском матче на сборе в Турции «Динамо» встречалось с польским «Заглембе». Встреча прошла на тренировочном поле отеля «Калиста» в Белеке и завершилась победой московской команды со счётом 5:1.
Голами в составе «Динамо» отметились нападающие Максимилиан Филипп, Карилл Панченко и Сильвестр Игбун, оформивший хет-трик. Автором единственного гола «Заглембе» стал полузащитник Якуб Тосик, успешно реализовавший пенальти.
Первый матч после перерыва в чемпионате России московское «Динамо» проведёт на домашнем стадионе 29 февраля. Соперником «Динамо» в этой встрече станет московский «Спартак». «Динамо» набрало 24 очка в 19 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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