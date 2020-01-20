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«Динамо» разгромило «Заглембе» в товарищеском матче, Игбун оформил хет-трик

«Динамо» разгромило «Заглембе» в товарищеском матче, Игбун оформил хет-трик
Футбол / РПЛ 0

В товарищеском матче на сборе в Турции «Динамо» встречалось с польским «Заглембе». Встреча прошла на тренировочном поле отеля «Калиста» в Белеке и завершилась победой московской команды со счётом 5:1.

Голами в составе «Динамо» отметились нападающие Максимилиан Филипп, Карилл Панченко и Сильвестр Игбун, оформивший хет-трик. Автором единственного гола «Заглембе» стал полузащитник Якуб Тосик, успешно реализовавший пенальти.

Первый матч после перерыва в чемпионате России московское «Динамо» проведёт на домашнем стадионе 29 февраля. Соперником «Динамо» в этой встрече станет московский «Спартак». «Динамо» набрало 24 очка в 19 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
20 января 2020, понедельник. 17:00 МСК
Заглембе Л
Любин, Польша
Окончен
1 : 5
Динамо М
Москва, Россия
0:1 Филипп – 42'   0:2 Игбун – 59'   0:3 Игбун – 67'   0:4 Игбун – 78'   1:4 Тосик – 85' (пен)   1:5 Панченко – 89'
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