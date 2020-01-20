«Динамо» разгромило «Заглембе» в товарищеском матче, Игбун оформил хет-трик

В товарищеском матче на сборе в Турции «Динамо» встречалось с польским «Заглембе». Встреча прошла на тренировочном поле отеля «Калиста» в Белеке и завершилась победой московской команды со счётом 5:1.



Голами в составе «Динамо» отметились нападающие Максимилиан Филипп, Карилл Панченко и Сильвестр Игбун, оформивший хет-трик. Автором единственного гола «Заглембе» стал полузащитник Якуб Тосик, успешно реализовавший пенальти.



Первый матч после перерыва в чемпионате России московское «Динамо» проведёт на домашнем стадионе 29 февраля. Соперником «Динамо» в этой встрече станет московский «Спартак». «Динамо» набрало 24 очка в 19 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.