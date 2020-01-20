«Ахмат» проиграл румынскому клубу в контрольном матче
Грозненский «Ахмат» в контрольном матче уступил румынскому «Ботошани» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Турции, где российский клуб в данный момент проводит учебно-тренировочный сбор.
Единственный гол в составе россиян на 58-й минуте забил полузащитник Халид Кадыров.
«Ахмат» (Россия) — «Ботошани» (Румыния) — 1:3 (0:2)
Голы: Кадыров (58) — Дуганджич (15, 39), Чимпану (90, с пенальти)
«Ахмат», набрав 19 очков в 19 матчах, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч грозненский клуб проведёт 29 февраля на своём поле с «Ростовом». Лидером турнира является «Зенит» (45).
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
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