«Ахмат» проиграл румынскому клубу в контрольном матче

Грозненский «Ахмат» в контрольном матче уступил румынскому «Ботошани» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Турции, где российский клуб в данный момент проводит учебно-тренировочный сбор.

Единственный гол в составе россиян на 58-й минуте забил полузащитник Халид Кадыров.

«Ахмат» (Россия) — «Ботошани» (Румыния) — 1:3 (0:2)

Голы: Кадыров (58) — Дуганджич (15, 39), Чимпану (90, с пенальти)

«Ахмат», набрав 19 очков в 19 матчах, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч грозненский клуб проведёт 29 февраля на своём поле с «Ростовом». Лидером турнира является «Зенит» (45).

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020