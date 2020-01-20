Тренерский штаб ЦСКА отменил вечернюю тренировку команды из-за погодных условий

Тренерский штаб ЦСКА принял решение отменить вечернюю тренировку команды на сборе в Испании, сообщает пресс-служба московского клуба. Причиной отмены командного занятия стали погодные условия в Кампоаморе.
Напомним, все три сбора ЦСКА проведёт в Кампоаморе. Первый пройдёт с 14 по 25 января, второй — с 29 января по 9 февраля, третий — с 13 по 23 февраля. 24 января «армейцы» встретятся с ирландским «Дандолком», 25-го — с австрийским ЛАСКом. Также подтверждены матчи со «Сваровски Тироль» (1 февраля), «Норшелланном» (5 февраля), «Оддом» (8 февраля), «Зенитом» (9 февраля) и «Картахеной» (19 февраля).
Московский ЦСКА, набрав 34 очка в 19 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Зенит».
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