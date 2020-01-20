Мусаев: сроки восстановления Спаича увеличатся до 8-9 недель, Классон уже работает с мячом

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о сроках восстановления травмированных футболистов краснодарского клуба.

«У Уроша Спаича была плановая операция на голеностопном суставе. Когда её провели, поняли, что сроки восстановления увеличатся до 8-9 недель.



У Кабелла тоже были небольшие сложности. Он летал в Мюнхен, ему опять залезли в сустав, там почистили. Это тоже немного увеличит сроки, мы откатились назад где-то на 1-2 недели.



Но с другой стороны, радует, что Классон уже работает с мячом. Мы понимаем, что это тяжёлая работа, шаг за шагом. Травмированные — это головная боль, но мы видим прогресс и в этом», – сказал Мусаев в интервью пресс-службе клуба.

«Краснодар», набрав 35 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ.