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Мусаев: сроки восстановления Спаича увеличатся до 8-9 недель, Классон уже работает с мячом

Мусаев: сроки восстановления Спаича увеличатся до 8-9 недель, Классон уже работает с мячом
Футбол / РПЛ 0

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о сроках восстановления травмированных футболистов краснодарского клуба.

«У Уроша Спаича была плановая операция на голеностопном суставе. Когда её провели, поняли, что сроки восстановления увеличатся до 8-9 недель.

У Кабелла тоже были небольшие сложности. Он летал в Мюнхен, ему опять залезли в сустав, там почистили. Это тоже немного увеличит сроки, мы откатились назад где-то на 1-2 недели.

Но с другой стороны, радует, что Классон уже работает с мячом. Мы понимаем, что это тяжёлая работа, шаг за шагом. Травмированные — это головная боль, но мы видим прогресс и в этом», – сказал Мусаев в интервью пресс-службе клуба.

«Краснодар», набрав 35 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ.

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