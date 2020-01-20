Дибала: надеюсь, однажды мы с Погба снова сможем праздновать голы вместе

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала поделился воспоминаниями о выступлениях вместе с французским полузащитником Полем Погба, который на данный момент играет за «Манчестер Юнайтед». Напомним, Дибала и Погба выступали за туринскую команду на протяжении одного сезона.



«У нас с Полем хорошие отношения. Когда он играл за «Ювентус», мы каждый раз старались придумать новые способы празднования голов. Мы забивали много голов, поэтому способы празднования часто менялись. Надеюсь, однажды мы снова сможем праздновать голы вместе», — приводит слова Дибалы Football Italia.

Погба перешёл из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году. В нынешнем сезоне француз принял участие в 7 матчах чемпионата Англии и отдал 2 результативные передачи.