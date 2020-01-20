«Локомотив» сыграл вничью с румынским «Стяуа» в товарищеском матче
В товарищеском матче на сборе в Испании «Локомотив» встречался с румынским «Стяуа». Игра прошла в футбольном центре Марбельи и завершилась ничьей со счётом 3:3.
Голами в составе «железнодорожников» отметились полузащитники Антон Миранчук и Дмитрий Баринов, а также нападающий Рифат Жемалетдинов. Во втором тайме встречи пенальти не сумел реализовать форвард «Локомотива» Фёдор Смолов. За «Стяуа» забили защитники Марко Момчилович и Кристьян Маня, оформивший дубль.
Первый тренировочный сбор «железнодорожников» продлится до 27 января. На сборе в Испании московский «Локомотив» проведёт ещё два контрольных матча: 23 января «железнодорожники» сыграют с хорватским «Осиеком», 26-го — с корейским «Чонбуком».
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