Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Локомотив» сыграл вничью с румынским «Стяуа» в товарищеском матче

«Локомотив» сыграл вничью с румынским «Стяуа» в товарищеском матче
Футбол / РПЛ 0

В товарищеском матче на сборе в Испании «Локомотив» встречался с румынским «Стяуа». Игра прошла в футбольном центре Марбельи и завершилась ничьей со счётом 3:3.

Голами в составе «железнодорожников» отметились полузащитники Антон Миранчук и Дмитрий Баринов, а также нападающий Рифат Жемалетдинов. Во втором тайме встречи пенальти не сумел реализовать форвард «Локомотива» Фёдор Смолов. За «Стяуа» забили защитники Марко Момчилович и Кристьян Маня, оформивший дубль.

Первый тренировочный сбор «железнодорожников» продлится до 27 января. На сборе в Испании московский «Локомотив» проведёт ещё два контрольных матча: 23 января «железнодорожники» сыграют с хорватским «Осиеком», 26-го — с корейским «Чонбуком».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
20 января 2020, понедельник. 18:30 МСК
Стяуа
Бухарест, Румыния
Окончен
3 : 3
Локомотив М
Москва, Россия
1:0 Маня – 15'   1:1 Миранчук – 26'   2:1 Момчилович – 28'   2:2 Баринов – 32'   3:2 Маня – 43' (пен)   3:3 Жемалетдинов – 64'
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020