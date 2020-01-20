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Российский защитник Ятченко покинул минское «Динамо»

Российский защитник Ятченко покинул минское «Динамо»
Футбол / Прочие турниры 0

Российский защитник Дмитрий Ятченко сообщил, что он покинул минское «Динамо» и стал свободным агентом.

«Надо сказать, что мой уход из минского клуба получился очень неожиданным. В «Динамо» я приходил летом и заключал контракт на полгода. И там был пункт, позволяющий продлить соглашение ещё на сезон. Контракт закончился 31 декабря, но со мной никто не разговаривал по поводу дальнейшего сотрудничества. Ни руководители, ни тренеры.

Пару недель отдохнул, потом начал тренироваться индивидуально. Сейчас в поисках команды, пока никакой конкретики нет. Но надеюсь, что в ближайшее время всё разрешится», — приводит слова Ятченко By.tribuna.com.

Ранее 33-летний Ятченко выступал за «Спартак-Нальчик», «Ахмат», «Крылья Советов» и «Енисей». Сыграл девять матчей за молодёжную сборную России.

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