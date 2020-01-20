«Эспаньол» купил защитника «Хетафе» за € 9 млн

«Эспаньол» на своём официальном сайте объявил о переходе уругвайского защитника «Хетафе» Леандро Кабреры.
Сумма трансфера составила € 9 млн. Футболист подписал с барселонским клубом контракт, который будет действовать до лета 2024 года.
Кабрера перешёл в «Хетафе» летом 2018 года из итальянского «Кротоне» за € 600 тыс. В нынешнем сезоне 28-летний уругваец принял участие в 18 матчах чемпионата Испании (во всех — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также получил три жёлтые карточки. Ранее уругваец играл за «Дефонспор Спортинг», «Атлетико», «Рекреативо», «Нумансию», «Эркулес», «Реал Мадрид Кастилью» и «Сарагосу».
«Хетафе», набрав 33 очка, занимает 5-е место в турнирной таблице Примеры. «Эспаньол» (14) — на последнем, 20-м месте.
- 20 января 2020
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