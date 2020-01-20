Вратарь женской команды «Ливерпуля» получила серьёзное рассечение на тренировке

Голкипер женской команды «Ливерпуля» Фрэнсис Китчинг опубликовала в своём «инстаграме» фотографию рассечения на лбу. 21-летняя футболистка получила травму на тренировке команды в результате столкновения с одноклубницей.



«Это произошло во вторник на тренировке, поэтому я не была с командой на матче. Это, должно быть, худшая травма, которую я когда-либо получала, будучи голкипером. Сейчас опухоль спала и боль утихла, и я наконец могу сказать, что чувствую себя намного лучше и готова вернуться на поле к девочкам» — написала Китчинг.

Фото: «Инстаграм» Фрэнсис Китчинг

Во время отсутствия Китчинг «Ливерпуль» одержал первую в нынешнем сезоне победу в женской английской суперлиге. Мерсисайдская команда сумела обыграть «Бристоль Сити» со счётом 1:0.