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Лучшие передачи 23-го тура английской Премьер-лиги. Видео

Лучшие передачи 23-го тура английской Премьер-лиги. Видео
Футбол / Англия 0

Представлены лучшие голевые передачи 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/2020. В подборку вошли моменты с участием полузащитника «Ньюкасл Юнайтед» Аллана Сент-Максимена, нападающего «Вулверхэмптона» Адамы Траоре, форварда «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса и голкипера «Ливерпуля» Алисона Бекера.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

После 23 туров турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль». В активе мерсисайдцев 64 очка. Второе место занимает «Манчестер Сити» (48), третье — «Лестер Сити» (45). Топ-4 замыкает лондонский «Челси» (39). На пятом месте — «Манчестер Юнайтед» (34).

Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020

Календарь матчей английской Премьер-лиги сезона-2019/2020

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