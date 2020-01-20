Лучшие передачи 23-го тура английской Премьер-лиги. Видео
Представлены лучшие голевые передачи 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/2020. В подборку вошли моменты с участием полузащитника «Ньюкасл Юнайтед» Аллана Сент-Максимена, нападающего «Вулверхэмптона» Адамы Траоре, форварда «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса и голкипера «Ливерпуля» Алисона Бекера.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
После 23 туров турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль». В активе мерсисайдцев 64 очка. Второе место занимает «Манчестер Сити» (48), третье — «Лестер Сити» (45). Топ-4 замыкает лондонский «Челси» (39). На пятом месте — «Манчестер Юнайтед» (34).
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020
Календарь матчей английской Премьер-лиги сезона-2019/2020
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