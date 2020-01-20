Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Вулверхэмптон» близок к трансферу хавбека «Олимпиакоса» за € 25 млн

«Вулверхэмптон» близок к трансферу хавбека «Олимпиакоса» за € 25 млн
Футбол / Англия 0

«Вулверхэмптон» в ближайшее время может завершить переговоры по трансферу португальского полузащитника «Олимпиакоса» Даниэла Поденсе, утверждает The Telegraph.

По данным источника, клубы близки к достижению договорённости о переходе футболиста в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера составит € 25 млн.

Поденсе перешёл в «Олимпиакос» летом 2018 года из лиссабонского «Спортинга». Сумма трансфера составила € 7 млн. В нынешнем сезоне 24-летний португалец принял участие в 15 матчах чемпионата Греции (во всех — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с греческим клубом действует до лета 2023 года.

«Вулверхэмптон», набрав 34 очка, занимает 6-е место в АПЛ.

«Вулверхэмптон» включился в борьбу за Лемара. Игроком интересуются клубы из России
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020