«Вулверхэмптон» близок к трансферу хавбека «Олимпиакоса» за € 25 млн

«Вулверхэмптон» в ближайшее время может завершить переговоры по трансферу португальского полузащитника «Олимпиакоса» Даниэла Поденсе, утверждает The Telegraph.

По данным источника, клубы близки к достижению договорённости о переходе футболиста в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера составит € 25 млн.

Поденсе перешёл в «Олимпиакос» летом 2018 года из лиссабонского «Спортинга». Сумма трансфера составила € 7 млн. В нынешнем сезоне 24-летний португалец принял участие в 15 матчах чемпионата Греции (во всех — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с греческим клубом действует до лета 2023 года.

«Вулверхэмптон», набрав 34 очка, занимает 6-е место в АПЛ.