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Айртон: уважаю и принимаю решение «Спартака» не отпускать меня в сборную Бразилии

Айртон: уважаю и принимаю решение «Спартака» не отпускать меня в сборную Бразилии
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Спартака» Айртон Лукас прокомментировал решение руководства клуба не отпускать его в сборную Бразилии, которая в настоящее время принимает участие в предолимпийском турнире в Колумбии.

«Ничего особенного не случилось. Клуб не захотел меня надолго терять и поэтому не отпустил в сборную. Последнее слово в этой ситуации оставалось за «Спартаком». Я его решение уважаю и принимаю. Поэтому я здесь, работаю с командой.

Я совсем не расстроился. В сборной тоже предполагали такое развитие событий. Всё-таки речь шла об очень продолжительном периоде времени, при том что турнир выходит за рамки календаря ФИФА», — рассказал Айртон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Айртоном будет опубликовано на «Чемпионате» в ближайшее время.

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