Гвардиола: «Ливерпуль» — необыкновенная команда, но я думаю лишь о «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о «Ливерпуле», который на данный момент является лидером английской Премьер-лиги.
«Мы не можем отрицать, что „Ливерпуль“ — необыкновенная команда. Но каждый день я живу, думая лишь о „Манчестер Сити“ и о том, что мы можем сделать лучше. Некоторые матчи в нашем исполнении действительно хороши, мы уступаем немногим. Мы забили больше, чем „Ливерпуль“. У меня нет статистики, но знаю, что мы не допускаем так много моментов у своих ворот за один матч», — приводит слова Гвардиолы BBC.
«Манчестер Сити» набрал 48 очков в 23 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Подопечные Юргена Клоппа возглавляют турнир, имея в активе 64 очка.
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