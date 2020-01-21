Айртон: Тедеско — умный тренер, он пытается поставить «Спартаку» более эффективную игру

Бразильский защитник московского «Спартака» Айртон Лукас поделился мнением о главном тренере красно-белых Доменико Тедеско.
«Сложно сказать наверняка, почему происходили такие резкие перепады в игре «Спартака» во втором полугодии 2019 года. Возможно, потому что команда сильно обновилась. Произошла широкая ротация: многие ушли, многие пришли. Где-то просто не хватало последнего паса в игре. Надеюсь, после возобновления чемпионата мы исправим ситуацию. У нас очень умный, грамотный тренер, который пытается поставить «Спартаку» новую, более эффективную игру. Постараемся весной как можно выше подняться в таблице.
Не скажу, что негативная атмосфера на трибунах в начале сезона сильно влияла на нас, но всё-таки влияла. Настроения болельщиков напрямую зависят от наших результатов. Неблагоприятный фон вокруг команды можно исправить только победами, что мы и надеемся сделать весной", — сказал Айртон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
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