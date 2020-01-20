Новичок «Реала» Рейньер: Зидан и Кака всегда были моими кумирами

Новый полузащитник «Реала» Рейньер поделился впечатлениями от перехода в мадридскую команду.



«Когда я был маленьким, я смотрел матчи «Реала» с отцом. С тех пор я полюбил этот клуб. Победы команды всегда дарили мне счастье, которое трудно объяснить. Зидан и Кака всегда были моими кумирами. Их элегантная и смелая манера игры в центре поля мне очень нравилась», — приводит слова Рейньера Marca.



Напомним, сумма трансфера составила € 30 млн. Футболист подписал с мадридским клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года. Бразилец присоединится ко второй команде «Реала» — «Кастилье» — после завершения предолимпийского турнира U23 с участием сборной Бразилии.

18-летний Рейньер является воспитанником «Фламенго». Всего он провёл за клуб 15 матчей, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.