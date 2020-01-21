Артета: «Арсеналу» очень важно обыграть «Челси»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча 24-го тура чемпионата Англии с «Челси».

«Нам действительно очень важно добиться победы в матче с «Челси», чтобы бороться за попадание в топ-4. Прошлый матч с ними, который был у нас дома, также имел большое значение. Тогда мы были близки к успеху. Завтра нам необходимо победить.

В прошлом матче с «Челси» мне понравилось, как мы играли в первые 30-35 минут. Мы были агрессивны и оказали давление на соперника", — приводит слова Артеты The Telegraph.

Матч «Челси» — «Арсенал» состоится завтра, 20 января. Встреча пройдёт в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

«Челси», набрав 39 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» (29) — на 10-м месте.