«Монако» с Головиным вышел в 1/8 финала Кубка Франции

В матче 1/16 финала Кубка Франции «Монако» обыграл клуб четвёртого дивизиона «Сен-Приве Сен-Илере» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Орлеане на стадионе «Стад де ла Сурс». Обслуживал матч арбитр Франк Шнедер. Ему ассистировали судьи на линиях Джемель Зитуни и Бастьен Курбе.

Счёт был отрыт в начале матча. На 12-й минуте автором забитого мяча стал Бальде Кейта. В середине тайма монегаски увеличили разрыв в счёте, отличился Кейта, который оформил дубль. Через несколько минут счёт до крупного довёл Виссам Бен-Йеддер. В концовке матча хозяева сократили разрыв в счёте.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин провёл на поле 72 минуты, а затем был заменён на хавбека Тьемуэ Бакайоко.

Следующим соперником «Монако» станет «Сент-Этьен». Матч состоится 28 или 29 января.