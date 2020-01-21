«Тоттенхэм» и «Челси» не готовы платить «Кристал Пэлас» € 94 млн за Заха

Несмотря на проявление интереса к нападающему лондонского «Кристал Пэлас» Уилфриду Заха в этом месяце, ни «Тоттенхэм Хотспур», ни «Челси» не готовы платить запрашиваемые «орлами» € 94 млн (£ 80 млн), сообщает Daliy Mail.

Оба клуба предпочитают задействовать игроков своего резерва или же искать альтернативные варианты на рынке, из-за завышенной стоимости 27-летнего ивуарийца. Хотя изначально Заха был разочарован тем, что ему было отказано в переходе в «Эвертон» минувшим летом, сейчас он относительно спокойно относится к перспективе остаться в команде до конца сезона, сообщив клубу, что не будет пытаться форсировать переход в январское трансферное окно.

Контракт Уилфрида с «Пэлас» рассчитан до июня 2023 года, что помогает «орлам» вести переговоры с позиции силы и диктовать свои условия.

В текущем сезоне Уилфрид Заха принял участие в 24 матчах, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи. Его трансферная стоимость по версии Transfermakrt.de составляет € 55 млн.