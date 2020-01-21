Федерация футбольной статистики назвала сильнейшую лигу 2019 года. РПЛ не вошла в топ-20

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг сильнейших лиг мира по итогам 2019 года.

Впервые с 2009 года лучшей лигой признана АПЛ. До этого 10 лет подряд сильнейшей лигой мира становилась испанская Примера. На втором месте находится бразильская Серия A. Замкнула рейтинг сильнейших лиг мира испанская Примера.

В топ-5 попали итальянская Серия A и чемпионат Колумбии.

Россия в рейтинге не вошла в топ-20 и расположилась на 26-м месте. В 2018 году РПЛ занимала 17-ю строчку.

30 сильнейших лиг мира по версии IFFHS:

1. Англия — 1287 очков

2. Бразилия — 1165

3. Испания — 1141

4. Италия — 939

5. Колумбия — 849

6. Португалия — 834

7. Франция — 818

8. Нидерланды — 790,5

9. Аргентина — 776

10. Германия — 765,5

….

25. Украина — 542

26. Россия — 538,5.