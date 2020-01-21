5 лучших голов 23-го тура английской Премьер-лиги. Видео

Представлены пять лучших голов 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/2020. В подборку вошли забитые мячи полузащитника «Шеффилд Юнайтед» Джона Флека, хавбека «Астон Виллы» Джека Грилиша, нападающего «Вулверхэмптона» Педру Ломба Нету, полузащитника «Лестера» Харви Льюиса Барнса и форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.
Видео топ-5 лучших голов 23-го тура чемпионата Англии можно посмотреть на «Чемпионате».
После 23 туров «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 64 очка. На втором месте располагается «Манчестер Сити», записав в свой актив 48 очков. Замкнул тройку лидеров «Лестер», набравший 45 очков.
Расписание матчей чемпионата Англии можно посмотреть на «Чемпионе». Турнирную таблицу английского первенства можно посмотреть здесь.
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