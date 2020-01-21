«Интер» купит Жиру в случае продажи одного из форвардов команды

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио подтвердил информацию о том, что нападающий «Челси» Оливье Жиру может перейти в итальянский клуб в январское трансферное окно.
«Мы рассматриваем возможность приобретения Жиру, но в том случае, если продадим одного из своих форвардов на трансферном рынке в это окно», — приводит слова Аузилио Goal со ссылкой на Sky Sport Italia.
Ранее появилась информация, что «Интер» согласовал стоимость продажи нападающего Габриэла, который проводил прошлый сезон в бразильском «Фламенго».
Оливье Жиру выразил желание покинуть «Челси» зимой, чтобы попасть в состав сборной Франции на предстоящий чемпионат Европы. В текущем сезоне футболист принял участие в пяти матчах английской Премьер-лиги. Нападающий не отметился результативными действиями.
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