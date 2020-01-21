Кокорин проведёт остаток сезона в «Сочи»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Зенита» Александр Кокорин в ближайшее время присоединится к «Сочи».



28-летний футболист покинет сине-бело-голубых на правах аренды, рассчитанной до окончания нынешнего сезона.



В октябре 2018 года Кокорин вместе со своим братом Кириллом, полузащитником Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким попал в СИЗО из-за двух драк в центре Москвы. В сентябре прошлого года футболисты вышли на свободу, однако «Зениту» отказали во включении форварда в заявку на сезон. В связи с этим Александр не провёл ни одного матча в нынешней кампании.



Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года. Ранее нападающий защищал цвета московского «Динамо» и махачкалинского «Анжи».

Кокорин продолжает удивлять на тренировках «Зенита». Теперь забил в падении через себя Возвращение нападающего в большой футбол обещает стать ярким. Об этом и другом – в обзоре событий дня.