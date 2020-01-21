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У Кашшаи нет претензий к Егорову. Экс-глава ДСИ может продолжить работу в Саранске

У Кашшаи нет претензий к Егорову. Экс-глава ДСИ может продолжить работу в Саранске
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», бывший глава Департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров может получить предложение от Виктора Кашшаи войти в его штаб.

За первые дни своей работы на новом посту Кашшаи провёл анализ деятельности Егорова и не обнаружил серьёзных ошибок с точки зрения развития судейского корпуса и подготовки арбитров. После этого Кашшаи и Егоров провели встречу, на которой обсудили дальнейшие планы. Другим возможным местом работы Егорова является Саранск, где экс-руководителю Департамента судейства и инспектирования может быть предложено отвечать за всё футбольное направление региона.

При этом, по нашей же информации из РФС, на данный момент будущее Александра Егорова рассматривается только в качестве регионального руководителя.

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