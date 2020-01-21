«Сочи» объявил о переходе Кокорина
«Сочи» в своём официальном «твиттере» объявил о переходе нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
28-летний футболист будет выступать за сочинскую команду на правах аренды, рассчитанной до окончания нынешнего сезона.
Ранее «Чемпионат» сообщил, что Кокорин проведёт остаток нынешнего сезона в «Сочи». Представители клуба затем подтвердили информацию о предстоящем переходе.
В октябре 2018 года Кокорин вместе со своим братом Кириллом, полузащитником Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким попал в СИЗО из-за двух драк в центре Москвы. В сентябре прошлого года футболисты вышли на свободу, однако «Зениту» отказали во включении форварда в заявку на сезон. В связи с этим Александр не провёл ни одного матча в нынешней кампании.
Кокорин продолжает удивлять на тренировках «Зенита». Теперь забил в падении через себя
Возвращение нападающего в большой футбол обещает стать ярким. Об этом и другом – в обзоре событий дня.
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