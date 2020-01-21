«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Пёнтеку

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Athletic.
В связи с травмой нападающего команды Маркуса Рашфорда английский клуб рассматривает вариант с краткосрочными сделками, чтобы усилить линию нападения. По информации источника, за последние несколько недель манкунианцы делали запросы по форварду «Милана».
Итальянцы готовы продать игрока сборной Польши за € 35 млн или отдать его в аренду с дальнейшим правом выкупа футболиста. Ранее была информация, что на форварда претендуют столичные «Тоттенхэм Хотспур» и «Вест Хэм».
Пёнтек перешёл в «Милан» в январе 2019 года из «Дженоа» за € 38 млн. В нынешнем сезоне 24-летний поляк принял участие в 18 матчах чемпионата Италии, в которых забил 4 гола (3 — с пенальти).
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