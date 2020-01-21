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Что вы думаете об аренде Кокорина в «Сочи»?

Что вы думаете об аренде Кокорина в «Сочи»?
Футбол 0

«Сочи» в своём официальном «твиттере» объявил о переходе нападающего «Зенита» Александра Кокорина, 28-летний футболист будет выступать за сочинскую команду на правах аренды, рассчитанной до окончания нынешнего сезона.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: что вы думаете об аренде Кокорина в «Сочи»?

Принять участие в голосовании можно, перейдя по ссылке.

«Сочи» объявил о переходе Кокорина
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