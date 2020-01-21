Что вы думаете об аренде Кокорина в «Сочи»?
«Сочи» в своём официальном «твиттере» объявил о переходе нападающего «Зенита» Александра Кокорина, 28-летний футболист будет выступать за сочинскую команду на правах аренды, рассчитанной до окончания нынешнего сезона.
В связи с этим «Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: что вы думаете об аренде Кокорина в «Сочи»?
Принять участие в голосовании можно, перейдя по ссылке.
«Сочи» объявил о переходе Кокорина
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