Что вы думаете об аренде Кокорина в «Сочи»?

«Сочи» в своём официальном «твиттере» объявил о переходе нападающего «Зенита» Александра Кокорина, 28-летний футболист будет выступать за сочинскую команду на правах аренды, рассчитанной до окончания нынешнего сезона.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: что вы думаете об аренде Кокорина в «Сочи»?

Принять участие в голосовании можно, перейдя по ссылке.