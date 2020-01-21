FA обвинила «Манчестер Юнайтед» в неподобающем поведении игроков в матче с «Ливерпулем»

Ассоциация футбола Англии (FA) предъявила обвинения «Манчестер Юнайтед» за неспортивное поведение игроков в матче 23-го тура Премьер-лиге с «Ливерпулем» (0:2), сообщает Sky Sports.



В первом тайме нападающий мерсисайдцев Роберто Фирмино забил гол в ворота голкипера Давида де Хеа, после чего игроки «МЮ» набросились на главного арбитра матча Крейга Поусона. Футболисты указывали на то, что защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк нарушил правила на вратаре гостей.



Поусон прибегнул к помощи видеоассистента рефери и в итоге отменил гол, но наказал де Хеа жёлтой карточкой за неспортивное поведение.



Но ассоциация не оставила этот инцидент без внимания и обвинила «Манчестер Юнайтед» в потере контроля над игроками и неподобающем поведении. До 23 января клуб обязан ответить на это обвинение.

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