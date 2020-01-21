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Заха останется в «Кристал Пэлас» до лета. «Бавария» и «Челси» интересовались игроком

Заха останется в «Кристал Пэлас» до лета. «Бавария» и «Челси» интересовались игроком
Футбол / Англия 0

Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха не покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.

По информации источника, сам ивуариец заявил о намерении остаться в английском клубе до конца сезона и не будет форсировать свой переход, даже несмотря на то что такие клубы, как «Челси», «Тоттенхэм» и «Бавария», были заинтересованы в его приобретении. Клубы отказались заплатить запрашиваемые «орлами» € 94 млн за игрока.

В текущем сезоне Уилфрид Заха принял участие в 23 матчах в Премьер-лиге, в которых забил три мяча и отдал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста по версии Transfermakrt.de составляет € 55 млн. Контракт ивуарийца с «Кристал Пэлас» рассчитан до июня 2023 года.

«Тоттенхэм» и «Челси» не готовы платить «Кристал Пэлас» € 94 млн за Заха
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