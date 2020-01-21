Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сетьен: возможно, «Барселоне» удастся вернуть Иньесту

Сетьен: возможно, «Барселоне» удастся вернуть Иньесту
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен назвал легендарного футболиста сине-гранатовых, которого он хотел бы видеть в своей команде.

«Какую легенду клуба я хотел бы вернуть? Иньесту. Хотя он ещё не завершил карьеру… Возможно, нам удастся вернуть его», — приводит слова Сетьена Sport.es.

Иньеста является воспитанником «Барселоны» и защищал цвета клуба на протяжении большей части карьеры – с 2002 по 2018 год. За это время Андрес завоевал с сине-гранатовыми 32 трофея, среди которых девять титулов чемпиона Испании, шесть Кубков страны и четыре Кубка Лиги чемпионов. В настоящее время 35-летний хавбек выступает за японский клуб «Виссел Кобе».

Сетьен возглавил «Барселону» в этом месяце после отставки Эрнесто Вальверде, руководившего командой на протяжении двух с половиной лет.

Иньеста: тандем с Хави? Звучит неплохо, но сейчас это невозможно
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020