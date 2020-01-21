Источник: Мутко не войдёт в состав нового правительства

Бывший глава Российского футбольного союза Виталий Мутко не войдёт в состав нового правительства, сообщает «РБК».
В настоящий момент Мутко курирует вопросы строительства и регионального развития в правительстве. До 2018 года Мутко был вице-премьером по спорту, молодёжи и туризму, до этого — министром спорта. В том году он также сменил вектор деятельности: Мутко был назначен зампредседателя кабинета министра по строительству и региональному развитию вместо вице-премьера по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
Виталий Мутко возглавлял Российский футбольный союз с 2005 по 2017 год. В декабре 2017 года он приостановил свою работу на этом посту в связи с назначением на пост вице-премьером. В декабре 2018 года Мутко объявил об уходе с поста главы РФС.
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