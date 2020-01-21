Адвокат: жаль, что Кокорин выбрал «Сочи», а не «Фейеноорд». Очень хотел с ним поработать

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат прокомментировал переход нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды. Ранее сообщалось, что нидерландский клуб хочет заполучить игрока.



«Жаль, что Кокорин выбрал «Сочи», а не нас, потому что я бы очень хотел с ним поработать, но понимаю его. Сочи — приятный город, на клуб нет такого давления, парень остаётся в комфортной среде. Могу только пожелать Кокорину удачи. Это один из лучших российских футболистов. Он сделал такой выбор — имеет право», — приводит слова Адвоката «Спорт-экспресс».



В октябре 2018 года Кокорин вместе со своим братом Кириллом, полузащитником Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким попал в СИЗО из-за двух драк в центре Москвы. В сентябре прошлого года футболисты вышли на свободу, однако «Зениту» отказали во включении форварда в заявку на сезон. В связи с этим Александр не провёл ни одного матча в нынешней кампании.

Кокорин в «Сочи». Почему это решение правильное От этого перехода получат пользу все три стороны. Даже несмотря на хейтеров.