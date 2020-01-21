Защитник «Реала» Одриосола перейдёт в «Баварию» на правах аренды

Защитник «Реала» Альваро Одриосола продолжит карьеру в мюнхенской «Баварии» на правах аренды до конца сезона, сообщает Onda Cero.

Как утверждает источник, клубы уже достигли соглашения по переходу 24-летнего испанца. Отмечается, что защитник не тренировался с основной командой во вторник, а также не примет участия в матче Кубка Испании, который состоится завтра, 22 января.

Ранее была информация, что «Бавария» пыталась подписать защитника «Реала» Ашрафа Хакими, выступающего на правах аренды за дортмундскую «Боруссию», который в этом сезоне стал автором двух голов и отметился шестью результативными передачами.

Альваро Одриосола принял участие в четырёх матчах чемпионата в текущем сезоне. Игрок не забил ни одного гола и стал автором одной результативной передачи.