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Защитник «Реала» Одриосола перейдёт в «Баварию» на правах аренды

Защитник «Реала» Одриосола перейдёт в «Баварию» на правах аренды
Футбол / Испания 0

Защитник «Реала» Альваро Одриосола продолжит карьеру в мюнхенской «Баварии» на правах аренды до конца сезона, сообщает Onda Cero.

Как утверждает источник, клубы уже достигли соглашения по переходу 24-летнего испанца. Отмечается, что защитник не тренировался с основной командой во вторник, а также не примет участия в матче Кубка Испании, который состоится завтра, 22 января.

Ранее была информация, что «Бавария» пыталась подписать защитника «Реала» Ашрафа Хакими, выступающего на правах аренды за дортмундскую «Боруссию», который в этом сезоне стал автором двух голов и отметился шестью результативными передачами.

Альваро Одриосола принял участие в четырёх матчах чемпионата в текущем сезоне. Игрок не забил ни одного гола и стал автором одной результативной передачи.

Kicker: Хакими не перейдёт в «Баварию»
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