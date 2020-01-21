Мбаппе: то, что сейчас делает «Ливерпуль», — потрясающе. Они словно машина

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе поделился мыслями о результатах «Ливерпуля» в нынешнем сезоне.



«То, что сейчас делает «Ливерпуль», – потрясающе. Они словно машина, нашли свой ритм и идут от матча к матчу. Они не потерпели ни одного поражения. Когда смотришь на это, кажется, что всё просто, но это не так. Парни сконцентрированы, они выходят на поле раз в три дня и побеждают, побеждают, побеждают… Теперь проблема в том, что все смотрят на «Ливерпуль» и думают, как с ним справиться. Но это очень хорошая команда с очень хорошим тренером», — цитирует Мбаппе BBC.



В настоящее время «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 22 турах команда не потерпела ни одного поражения, лишь один раз сыграв вничью, и при этом имеет матч в запасе.

Хороших новостей для болельщиков «МЮ» нет. «Ливерпуль» в космосе «Ливерпуль» лучше: на два гола и на много лет.