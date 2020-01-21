Мбаппе: то, что сейчас делает «Ливерпуль», — потрясающе. Они словно машина

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе поделился мыслями о результатах «Ливерпуля» в нынешнем сезоне.
«То, что сейчас делает «Ливерпуль», – потрясающе. Они словно машина, нашли свой ритм и идут от матча к матчу. Они не потерпели ни одного поражения. Когда смотришь на это, кажется, что всё просто, но это не так. Парни сконцентрированы, они выходят на поле раз в три дня и побеждают, побеждают, побеждают… Теперь проблема в том, что все смотрят на «Ливерпуль» и думают, как с ним справиться. Но это очень хорошая команда с очень хорошим тренером», — цитирует Мбаппе BBC.
В настоящее время «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 22 турах команда не потерпела ни одного поражения, лишь один раз сыграв вничью, и при этом имеет матч в запасе.
- 21 января 2020
-
15:36
-
15:31
-
15:04
-
14:56
-
14:56
-
14:48
-
14:47
-
14:31
-
14:26
-
14:16
-
13:54
-
13:26
-
13:22
-
13:11
-
13:10
-
12:57
-
12:33
-
12:26
-
12:13
-
12:01
-
11:52
-
11:45
-
11:16
-
11:14
-
10:57Джано расторг контракт со «Спартаком» Эксклюзив
-
10:37
-
10:29
-
10:21
-
10:20
-
10:11
-
10:11
-
10:03Кокорин проведёт остаток сезона в «Сочи» Эксклюзив
-
09:51
-
09:51
-
09:31