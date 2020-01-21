Шкурин: стараюсь так же, как и Иммобиле. Смотрел много нарезок с ним

Новичок московского ЦСКА Илья Шкурин рассказал, с кого старается брать пример в европейском и мировом футболе.

«Чей стиль игры мне близок по духу? Чиро Иммобиле. Очень много смотрели с тренером «Энергетика» нарезок и его индивидуальных действий. Стараюсь играть в том же ключе. Сам забиваю голы примерно в одном стиле: открыться в свободное пространство, получить мяч, забить гол, сделать передачу под удар», — сказал Шкурин в интервью на официальном канале клуба в YouTube.

ЦСКА, набрав 34 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 встречах «армейцы» одержали 10 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений.



Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 доступен на «Чемпионате».

Шкурин: налаживаю контакт со своими партнёрами по ЦСКА, чтобы проще было адаптироваться