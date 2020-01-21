Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Шкурин: стараюсь так же, как и Иммобиле. Смотрел много нарезок с ним

Шкурин: стараюсь так же, как и Иммобиле. Смотрел много нарезок с ним
Футбол / РПЛ 0

Новичок московского ЦСКА Илья Шкурин рассказал, с кого старается брать пример в европейском и мировом футболе.

«Чей стиль игры мне близок по духу? Чиро Иммобиле. Очень много смотрели с тренером «Энергетика» нарезок и его индивидуальных действий. Стараюсь играть в том же ключе. Сам забиваю голы примерно в одном стиле: открыться в свободное пространство, получить мяч, забить гол, сделать передачу под удар», — сказал Шкурин в интервью на официальном канале клуба в YouTube.

ЦСКА, набрав 34 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 встречах «армейцы» одержали 10 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений.

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 доступен на «Чемпионате».

Шкурин: налаживаю контакт со своими партнёрами по ЦСКА, чтобы проще было адаптироваться
Шкурин определился с игровым номером в ЦСКА
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020