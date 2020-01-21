Кокорин вышел на товарищеский матч «Зенита» с капитанской повязкой

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин вывел команду на товарищеский матч с катарской командой «Аль-Увайнах» с капитанской повязкой. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе.



Сегодня, 21 января, «Сочи» объявил, что 28-летний форвард проведёт остаток нынешнего сезона в команде на правах аренды.



Со стартовым составом сине-бело-голубых на матч с «Аль-Увайнахом» можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

«Зенит» после 19 туров занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 45 очками в активе и на 10 очков опережает ближайшего преследователя в лице «Краснодара». В первом матче после зимнего перерыва сине-бело-голубые сыграют с «Локомотивом». Встреча состоится 29 февраля в Санкт-Петербурге.