Кокорин вышел на товарищеский матч «Зенита» с капитанской повязкой
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин вывел команду на товарищеский матч с катарской командой «Аль-Увайнах» с капитанской повязкой. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе.
Сегодня, 21 января, «Сочи» объявил, что 28-летний форвард проведёт остаток нынешнего сезона в команде на правах аренды.
Со стартовым составом сине-бело-голубых на матч с «Аль-Увайнахом» можно ознакомиться, перейдя по ссылке.
«Зенит» после 19 туров занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 45 очками в активе и на 10 очков опережает ближайшего преследователя в лице «Краснодара». В первом матче после зимнего перерыва сине-бело-голубые сыграют с «Локомотивом». Встреча состоится 29 февраля в Санкт-Петербурге.
Семак — болельщику: моё мнение не менялось. Кокорин нам нужен
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